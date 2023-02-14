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Первая лига

Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в Турции

14 Февраля 2023 • 10:24 Комментировать (2)

В время тренировочного сбора в Турции произошла массовая драка с участием футболистов ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай». Потасовка произошла в гостинице, в которой проживают команды, об этом рапортует телеграм-канал Baza.

После драки в отель вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Теперь на территории гостиницы круглосуточно дежурят дополнительные наряды охраны и несколько сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что на прошлой неделе нападающий сборной Украины Даниил Сикан избил российского туриста в отеле. Инцидент также произошел в одном из отелей Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Минай
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Комментарии (2)
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One Live
14 Февраля 2023 в 10:53
это теперь надолго! пропаганда сделала свое дело!
KLINSMANN
14 Февраля 2023 в 10:42
Дикари
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