Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в Турции

В время тренировочного сбора в Турции произошла массовая драка с участием футболистов ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай». Потасовка произошла в гостинице, в которой проживают команды, об этом рапортует телеграм-канал Baza.

После драки в отель вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Теперь на территории гостиницы круглосуточно дежурят дополнительные наряды охраны и несколько сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что на прошлой неделе нападающий сборной Украины Даниил Сикан избил российского туриста в отеле. Инцидент также произошел в одном из отелей Турции.