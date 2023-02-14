Ширяев: «Рубин» стремится вернуться в РПЛ»

Как мы уже сообщали, казанский «Рубин» пополнил свой состав, за него отныне будет выступать защитник Максим Ширяев. Он поделился своими эмоциями от трансфера, выразив уверенность в том, что двукратный чемпион России вскоре вернется в высший свет российского футбола.

- Если брать команду, то цель одна – вернуться в премьер-лигу. Ближайшая цель только эта. Давайте отталкиваться от нее. Давайте ее выполним. Если говорить о личной цели, то нужно наладить в обороне, чтобы сзади был «ноль», - цитирует слова Максима Ширяева официальный сайт клуба.

После двадцати туров Первой лиги «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице, команда уступает одно очко «Алании» и четыре балла «Балтике».