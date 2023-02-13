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Первая лига

«Рубин» объявил о двух трансферах официально

13 Февраля 2023 • 11:08 Комментировать

Пресс-служба казанского «Рубина» отрапортовала о двух трансферах. Ряды команды пополнили форвард Мераби Уридия и защитник Максим Ширяев.

Как сообщается на официальном сайте клуба, с 27-летним Ширяевым подписан контракт до лета следующего года. Ранее он отметился выступлениями за «Спартак» (Кострома), «Долгопрудный», «Нефтехимик» и «Елгаву».

С 29-летним Уридией подписан контракт на аналогичный срок. До перехода в «Рубин» он выступал за «Нефтехимик», «Торпедо», «Волгу» и «Шукуру».

В нынешнем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге. По итогам 20 туров казанский клуб набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Мераби Уридия Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Максим Ширяев
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