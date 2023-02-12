«Рубин» хочет возродить вторую команду

Тренер «Рубина-2005» Айдар Яруллин сообщил, что руководство казанского «Рубина» планирует возродить вторую команду.

«Нам, тренерам, руководители объявили, что в новом сезоне откроется «Рубин-2». Кем он будет формироваться, мы пока не знаем. Надеюсь, что будет сквозная заявка «Рубин-2» — молодежка — «Рубин», как это и было до 2015 года», — приводит слова Яруллина «Казанские Ведомости».

Тренер предположил, что в созданную команду войдут те игроки, которые вернуться из аренд и те, кто имеет мало игровой практики в главном клубе.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.