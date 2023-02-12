Павлюченко высказался о возможном переходе в «Уфу»

Бывший форвард московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос о возможном переходе в «Уфу».

«Сыграю ли я за «Уфу»? Пока не могу говорить на эту тему. Все будет известно потом», — приводит слова Павлюченко Sport24.

Ранее сообщалось, что 41-летний спортсмен может возобновить профессиональную карьеру футболиста, которую он завершил в октябре прошлого года, и подписать контракт с «Уфой» для участия в матче Фонбет Кубка России с «Ахматом».

Последним клубом Павлюченко было ногинское «Знамя», за которое он сыграл в 57 матчах во всех турнирах, забил 36 мячей и сделал 10 результативных передач.