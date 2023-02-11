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Агапов — об уходе из «Рубина»: «У Шаронова был иной взгляд на футбол, в который я не вписывался»

11 Февраля 2023 • 08:18 Комментировать

Защитник «ЦСКА» Илья Агапов ответил на вопрос, почему «Рубин» отказался от него.

«Не удалось найти какой-то контакт с тренерами после Бердыева. Когда командой руководил Курбан Бекиевич, я постоянно привлекался в основную команду. Потом пришел Шаронов на пост главного тренера. У него был иной взгляд на футбол, в который я, видимо, не вписывался», — цитирует Агапова «Татар-информ».

Футболист отметил, что нормально отнесся к такому решению тренера, ведь это обычная ситуация.

22-летний Агапов текущей зимой перебрался из «Пари НН» в ЦСКА. В этом сезоне защитник провел 16 матчей во всех турнирах и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рубин Курбан Бердыев Роман Шаронов Илья Агапов
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