Агапов — об уходе из «Рубина»: «У Шаронова был иной взгляд на футбол, в который я не вписывался»

Защитник «ЦСКА» Илья Агапов ответил на вопрос, почему «Рубин» отказался от него.

«Не удалось найти какой-то контакт с тренерами после Бердыева. Когда командой руководил Курбан Бекиевич, я постоянно привлекался в основную команду. Потом пришел Шаронов на пост главного тренера. У него был иной взгляд на футбол, в который я, видимо, не вписывался», — цитирует Агапова «Татар-информ».

Футболист отметил, что нормально отнесся к такому решению тренера, ведь это обычная ситуация.

22-летний Агапов текущей зимой перебрался из «Пари НН» в ЦСКА. В этом сезоне защитник провел 16 матчей во всех турнирах и получил четыре желтые карточки.