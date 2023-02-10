Камышев находится на сборах «Родины»

Бывший полузащитник «Химок» Илья Камышев подтвердил информацию о нахождении на сборах футбольного клуба «Родина».

«Информация о том, что я тренируюсь в Турции с «Родиной», но контракт пока не подписан? Все верно», — рассказал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу». Камышев отметил, что не знает, когда будут положительные новости относительно его будущего.

Напомним, что в январе текущего года Илья разорвал контракт с коллективом Российской премьер-лиги, за который он выступал с октября 2020 года. В текущей кампании полузащитник провёл 10 встреч, отдав один ассист.