В четверг «Балтика» в рамках подготовки ко второй части сезона 2022/2023 проводила товарищеский матч против «Пюника». Ещё по ходу первого тайма травму голеностопа получил главный арбитр матча. Он не смог продолжать работать, а резервного арбитра на матче не было. В поле пришлось выходить боковому рефери. При этом работать на бровке с флажком стал массажист «Балтики» Игорь Раков.

Отметим, что «Балтика» обыграла «Пюник» со счётом 2:0. Матч состоял из трёх таймов по 45 минут.

«Балтика» выступает в Первой лиге. После первой части сезона калининградцы лидируют в турнирной таблице второго по рангу дивизиона.