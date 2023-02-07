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Первая лига

Данилкин стал игроком ульяновской «Волги»

07 Февраля 2023 • 22:25 Комментировать

Пресс-атташе «Волги» Олег Савинов подтвердил, что состав ульяновской команды пополнил бывший защитник московского «Динамо» и подмосковных «Химок» Егор Данилкин.

«Да, Егор Данилкин подписал контракт с нашим клубом. Он уже прибыл в расположение команды на сбор в Турцию», - цитирует Савинова «Спорт-Экспресс».

27-летний спортсмен является воспитанником «бело-голубого» клуба. Дебютировал в Российской премьер-лиге 18 мая 2015 года во время поединка с «Уралом» (1:2), заменив Томаша Губочана на 38-й минуте.

Состав команды из Московской области футболист пополнил зимой 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Волга Ульяновск Егор Данилкин Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Олег Савинов
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