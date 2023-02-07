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Первая лига

Павел Стипиди: «Павлюченко в «Уфе» – это чушь собачья, позвали бы ещё Титова и Мостового» эксклюзив

07 Февраля 2023 • 13:52 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный приход в «Уфу» 41-летнего нападающего Романа Павлюченко. Бывший игрок сборной России не проводил официальных матчей с октября 2022 года, когда он получил восьмиматчевую дисквалификацию во Второй лиге.

- Я так понимаю, шоу в нашем футболе продолжается. Мы говорили о Сычевом, у которого теперь другая фамилия. Он шоу-футболист. Теперь шоу решили провернуть в «Уфе». Дадут Павлюченко сыграть в кубковом матче, а он придёт, забьёт гол и рекорд поставит, что ли? Кто это всё придумал вообще и зачем? Для самого Павлюченко ничего плохого в этом нету, но самому клубу это для чего?

Газизов судится со спартаковскими ребятами, с Федуном, но зачем ему устраивать это шоу с Павлюченко? И куда РФС смотрит? Александр Мостовой каждый раз с кем-то цепляется в своих комментариях, кого-то ругает. Ну скажите ему, пускай он поедет заявится за какой-то клуб. И Титов ещё наверняка в порядке, на две головы выше Павлюченко. Заплатите ему за матч, и он тоже сыграет. Ну это же чушь собачья?

Только молодые ребята из академий стали попадать в основные команды в «Зените», в «Спартаке», в «Динамо», в «Локомотиве», в «Краснодаре», в «Оренбурге», в «Урале» – да практически везде, как опять мы начинаем разлагать свой футбол. Павлюченко мог бы рекорд сделать и в команде Второй лиги – «Звезда» из Санкт-Петербурга дошла же до этой стадии Кубка. Или заявился бы за «Дружбу» Майкоп, поиграл бы в нашей группе Второй лиги. Я считаю, что смешно всё это.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Кубок России Уфа Павел Стипиди Первая лига
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