«Волга» подпишет контракт с форвардом Момо Туре

Бывший нападающий «Ботева» Момо Туре пополнит состав ульяновской «Волги». Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, в клубе приняли решение о подписании 21-летнего форварда, который находился на просмотре в команде. Отмечается, что это будет второй гвинеец в истории Первой лиги.

Туре покинул «Ботев» минувшим летом и на данный момент находится в статусе свободного агента.

«Волга» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 15 набранных очков после 20 туров. Возобновление чемпионата после зимней паузы произойдет в начале марта.