Пресс-служба «Балтики»: «Команда на сборе в Турции, у нас всё в порядке»

Представитель пресс-службы калининградской «Балтики» рассказал о работе команды на сборах в Турции.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение.

«У нас все в порядке. Команда на сборе в Турции, с утра провели тренировку, все идет по плану. Конкретно нашей команды данная ситуация не коснулась. Работаем в плановом режиме», — приводит слова представителя калининградского клуба Metaratings.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу лидером в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 41 очко после 20 туров. Возобновление чемпионата состоится в начале марта.