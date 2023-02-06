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Первая лига

Пресс-служба «Балтики»: «Команда на сборе в Турции, у нас всё в порядке»

06 Февраля 2023 • 20:21 Комментировать

Представитель пресс-службы калининградской «Балтики» рассказал о работе команды на сборах в Турции.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение.

«У нас все в порядке. Команда на сборе в Турции, с утра провели тренировку, все идет по плану. Конкретно нашей команды данная ситуация не коснулась. Работаем в плановом режиме», — приводит слова представителя калининградского клуба Metaratings.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу лидером в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 41 очко после 20 туров. Возобновление чемпионата состоится в начале марта.

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