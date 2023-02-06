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Первая лига

«Уфа» сообщила РФС, что хочет подписать контракт с Павлюченко

06 Февраля 2023 • 18:12 Комментировать

«Уфа» направила письмо в РФС, в котором сообщила, что намерена подписать трудовой договор с форвардом Романом Павлюченко. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, клуб также попросил РФС о возможности зарегистрировать игрока для участия в матчах не только Фонбет Кубка России, но и Первой лиги. Напомним, 41-летний нападающий в конце прошлого года получил дисквалификацию на восемь матчей после игры с «Космосом» во Второй лиге и завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что Павлюченко не сыграет за «Уфу», потому что осталось слишком мало времени до кубковой встречи с «Ахматом» и форвард не успеет набрать форму.

Матч между «Уфой» и «Ахматом» состоится 26 февраля, начало — в 14:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Уфа Трансферы футбола - зима 2023
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