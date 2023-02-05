Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Экс-вратарь «Немана» Василючек находится на просмотре в махачкалинском «Динамо»

05 Февраля 2023 • 21:31 Комментировать

Бывший вратарь «Немана» Владислав Василючек находится на просмотре махачкалинском «Динамо». Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в своем телеграм-канале.

Ранее 28-летний вратарь покинул белорусский клуб, за который выступал с января 2022 года.

Источник заявляет, что дагестанский клуб также рассматривает кандидатуру 21-летнего голкипера московского «Динамо» Ивана Будачева. Отметим, что махачкалинская команда начала искать голкипера после того, как травму получил Давид Волк.

После 20 туров «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 26 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Динамо Махачкала Владислав Василючек Трансферы футбола - зима 2023 Иван Будачев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Февраля
21:31 · Россия. Первая лига
Экс-вратарь «Немана» Василючек находится на просмотре в махачкалинском «Динамо»
21:19 · Россия. Первая лига
Сторожук: Может ли «Арсенал» выйти в РПЛ без трансферов? Усиление требуется всегда, даже чемпионам
17:39 · Россия. Первая лига
«Родина» объявила о подписании защитника Плиева
17:16 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Химок» Янов находится на просмотре в «СКА-Хабаровске»
15:33 · Россия. Первая лига
Уткульбаев — о победе над «Уфой»: «Пришлось проявить характер»
15:23 · Россия. Первая лига
Уткульбаев подвёл итоги второго сбора «Рубина»
13:41 · Россия. Первая лига
​Тренер «Алании»: «Хотелось бы видеть Дзагоева у нас, но так сложились обстоятельства»
00:47 · Россия. Премьер-лига
Знаменитый форвард «Москвы» Бракамонте стажируется в «Енисее»
00:08 · Россия. Первая лига
Корнеев объяснил, почему Павлюченко передумал возобновлять карьеру
03 Февраля
20:32 · Россия. Первая лига
Кирьяков: «Было бы интересно посмотреть на Павлюченко в Кубке России»
19:00 · Россия. Первая лига
Юран – о Павлюченко: «Буду болеть и переживать за Рому»
17:18 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» объявило о приобретении лучшего бомбардира «Волгаря» официально
15:41 · Россия. Первая лига
Гаджиев: «Дзюба придёт в махачкалинское «Динамо», и мы всех начнём «душить»
13:02 · Россия. Первая лига
Алдонин: Если Павлюченко забьёт двухсотый гол — это будет красивая история
12:01 · Россия. Первая лига
Кечинов выразил уважение Павлюченко
Все новости
Рекомендуем