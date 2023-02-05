Экс-вратарь «Немана» Василючек находится на просмотре в махачкалинском «Динамо»

Бывший вратарь «Немана» Владислав Василючек находится на просмотре махачкалинском «Динамо». Об этом сообщает журналист Сергей Ильёв в своем телеграм-канале.

Ранее 28-летний вратарь покинул белорусский клуб, за который выступал с января 2022 года.

Источник заявляет, что дагестанский клуб также рассматривает кандидатуру 21-летнего голкипера московского «Динамо» Ивана Будачева. Отметим, что махачкалинская команда начала искать голкипера после того, как травму получил Давид Волк.

После 20 туров «Динамо» Махачкала занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 26 очков.