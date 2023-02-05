Сторожук: Может ли «Арсенал» выйти в РПЛ без трансферов? Усиление требуется всегда, даже чемпионам

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук ответил на вопрос, возможно ли выйти в РПЛ без усиления состава.

«Усиление требуется всегда, даже чемпионам. Мы — не исключение. Команда опытная, умеет играть, но каждый тренер ищет свои моменты для усиления», — приводит слова Сторожука телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Напомним, 41-летний специалист возглавил «Арсенал» в январе этого года. На зимний перерыв тульский клуб ушел на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 32 набранных очка после 20 туров. Возобновление чемпионата состоится в начале марта.