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Первая лига

Уткульбаев — о победе над «Уфой»: «Пришлось проявить характер»

05 Февраля 2023 • 15:33 Комментировать

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев высказался после победы в товарищеском матче над «Уфой» (2:0).

Официальный сайт казанского клуба опубликовал слова Уткульбаева, который признался, что особого недовольства после игры у него нет, но сейчас футболистам не хватает свежести, возможно, поэтому было допущено много ошибок.

Козырь «Уфы» — это стандартные положения, опасность шла в основном оттуда, в целом играли две команды, которые знают друг друга, пришлось проявить характер, чтобы одержать победу, добавил тренер.

После 20 туров «Рубин» идет на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков. В чемпионате продолжается зимняя пауза, которая завершится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Уфа Юрий Уткульбаев
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