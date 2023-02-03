Кирьяков: «Было бы интересно посмотреть на Павлюченко в Кубке России»

Бывший нападающий московского «Динамо» и берлинской «Теннис-Боруссии» Сергей Кирьяков прокомментировал потенциальное появление в составе «Уфы» известного российского футболиста Романа Павлюченко.

Специалист подчеркнул тот факт, что возможности выступления за профессиональный клуб игроков в возрасте 41 года способствует общий уровень футбола.

«Было бы интересно посмотреть на Павлюченко в Кубке России. Знаю, что он и за ветеранов бегает», - приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Бывший спортсмен отметил, что очень важно то, как в данный момент по-спортивному чувствует себя сам Павлюченко – если хорошо, «то можно возобновить карьеру».