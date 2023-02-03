Юран – о Павлюченко: «Буду болеть и переживать за Рому»

Известный российский специалист Сергей Юран высказал своё мнение о потенциальном появлении Романа Павлюченко в составе «Уфы».

Юран предположил, что болельщики уфимской команды, вероятно, будут испытывать положительные эмоции в том случае, если такое событие состоится.

По словам эксперта, желание вернуться в профессиональный футбол в 41 год в очередной раз демонстрирует наличие возможности выступать в России и в таком возрасте.

«Буду болеть и переживать за Рому, чтобы спокойно закончил карьеру», - приводит слова Юрана «Чемпионат».

«Уфа» находится на 16 месте во втором по значимости российском дивизионе.