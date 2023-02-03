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Алдонин: Если Павлюченко забьёт двухсотый гол — это будет красивая история

03 Февраля 2023 • 13:02 Комментировать

Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о возможном возвращении нападающего Романа Павлюченко в профессиональный футбол. Ранее стало известно, что 41-летний форвард может сыграть за «Уфу».

«Не знаю, в какой ситуации сейчас «Уфа», но Павлик точно не помешает. Маслом кашу не испортишь. Это в большей степени ход для привлечения внимания и болельщиков», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

По мнению экс-игрока, это будет очень красивая история, если форвард забьет этот гол, такая ситуация уже была в «Крыльях Советов», когда Сергей Корниленко вышел на поле и забил юбилейный мяч, Павлюченко тоже заслуживает этого.

Ранее сам Павлюченко подтвердил, что ведет переговоры с башкирским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Евгений Алдонин Уфа
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