Кечинов выразил уважение Павлюченко

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о потенциальном возвращении 41-летнего нападающего Романа Павлюченко в большой футбол. Ветеран может подписать краткосрочное соглашение с «Уфой».

«У Павлюченко в 41 год есть желание играть - это достойно уважения. Мне будет интересно посмотреть на него, а если он еще и забьет этот самый 200-й гол - будет вообще прекрасно», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что форвард объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре прошлого года. Его последним местом работы был ногинский клуб «Знамя».