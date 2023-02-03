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Первая лига

Кечинов выразил уважение Павлюченко

03 Февраля 2023 • 12:01 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о потенциальном возвращении 41-летнего нападающего Романа Павлюченко в большой футбол. Ветеран может подписать краткосрочное соглашение с «Уфой».

«У Павлюченко в 41 год есть желание играть - это достойно уважения. Мне будет интересно посмотреть на него, а если он еще и забьет этот самый 200-й гол - будет вообще прекрасно», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что форвард объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре прошлого года. Его последним местом работы был ногинский клуб «Знамя».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Валерий Кечинов
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