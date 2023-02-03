Баженов рассказал, как относится к камбэку 41-летнего Павлюченко

Экс-нападающий столичного «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможном возвращении на поле 41-летнего центрального нападающего Романа Павлюченко. Ветеран может подписать соглашение с «Уфой».

«Если захочет попробовать сыграть и забить 200-й гол, то пожалуйста. Это значит, что Рома в сумасшедшей форме. В его мастерстве не сомневаюсь. Самому интересно, чем закончится», - приводятся слова Никиты на страницах «Чемпионата».

Павлюченко объявил о завершении игровой карьеры осенью прошлого года. Его последним клубом было «Знамя» (Ногинск). На пике карьеры Роман выступал за московские «Спартак» и «Локовомоти», а также лондонский «Тоттенхэм».