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Баженов рассказал, как относится к камбэку 41-летнего Павлюченко

03 Февраля 2023 • 11:23 Комментировать

Экс-нападающий столичного «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможном возвращении на поле 41-летнего центрального нападающего Романа Павлюченко. Ветеран может подписать соглашение с «Уфой».

«Если захочет попробовать сыграть и забить 200-й гол, то пожалуйста. Это значит, что Рома в сумасшедшей форме. В его мастерстве не сомневаюсь. Самому интересно, чем закончится», - приводятся слова Никиты на страницах «Чемпионата».

Павлюченко объявил о завершении игровой карьеры осенью прошлого года. Его последним клубом было «Знамя» (Ногинск). На пике карьеры Роман выступал за московские «Спартак» и «Локовомоти», а также лондонский «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Никита Баженов Уфа
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