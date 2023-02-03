Канчельскис отреагировал на возвращение Павлюченко в футбол

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о возможном возобновлении карьеры 41-летнего форварда Романа Павлюченко. Игрок может подписать контракт с «Уфой».

«Павлюченко в «Уфе» на один матч? А почему на один матч, а не на 45 минут? Забить 200 голов - это многого стоит. Дай бог, чтобы забил. Будем смотреть и переживать за него!» - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Последним клубом Павлюченко было «Знамя» (Ногинск). Роман известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и лондонский «Тоттенхэм». За сборную России он провел 51 поединок и отметился 21 голом.