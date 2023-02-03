Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Канчельскис отреагировал на возвращение Павлюченко в футбол

03 Февраля 2023 • 10:46 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость о возможном возобновлении карьеры 41-летнего форварда Романа Павлюченко. Игрок может подписать контракт с «Уфой».

«Павлюченко в «Уфе» на один матч? А почему на один матч, а не на 45 минут? Забить 200 голов - это многого стоит. Дай бог, чтобы забил. Будем смотреть и переживать за него!» - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Последним клубом Павлюченко было «Знамя» (Ногинск). Роман известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и лондонский «Тоттенхэм». За сборную России он провел 51 поединок и отметился 21 голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Андрей Канчельскис Уфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
10:46 · Россия. Первая лига
Канчельскис отреагировал на возвращение Павлюченко в футбол
02 Февраля
21:19 · Россия. Первая лига
Каряка: Если Павлюченко забьёт, а «Уфа» пройдёт дальше в Кубке России — это будет красивая история
21:07 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» выкупит лучшего бомбардира «Волгаря» Стефановича
20:57 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» заинтересован в приглашении Жигулёва из «Пари НН»
19:26 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» хочет арендовать молодого защитника «Динамо»
18:18 · Россия. Первая лига
Габулов: «Павлюченко в «Уфе»? Он получает удовольствие от жизни, если здоровье и стимул есть, то почему нет?»
17:20 · Россия. Первая лига
Ещенко: «Павлюченко — красавчик, большой молодец!»
17:12 · Россия. Премьер-лига
На защитника «Пари НН» Пенчикова претендуют три клуба
15:42 · Россия. Первая лига
Аршавин: «Если Павлюченко хочет возобновить карьеру — почему бы и нет?»
15:27 · Россия. Первая лига
Червиченко высказался о возможном переходе Павлюченко в «Уфу»
15:07 · Россия. Первая лига
Мостовой: «Думаю, Павлюченко сможет помочь «Уфе»
14:18 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» арендовала игрока «Ростова» Мухина официально
13:30 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «В Первую лигу Дзюба точно не пойдёт — слишком большая фигура»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Шишкин прокомментировал возможное возобновление карьеры Павлюченко
12:37 · Россия. Первая лига
Тарханов: «Для «Уфы» переход Павлюченко — это топ-трансфер»
Все новости
Рекомендуем