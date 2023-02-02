Каряка: Если Павлюченко забьёт, а «Уфа» пройдёт дальше в Кубке России — это будет красивая история

Экс-игрок «Динамо» Андрей Каряка высказался о возможном возвращении Романа Павлюченко в профессиональный футбол. Ранее сообщалось, что 41-летний форвард подпишет контракт с «Уфой» для участия в матче Фонбет Кубка России.

«Роман играл долго достаточно, держит себя в хорошей форме, поэтому может помочь «Уфе». Если он хочет забить двухсотый гол в карьере, значит, сделает это», — приводит слова Каряки «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Уфе» предстоит тяжелый матч с «Ахматом», но если Павлюченко забьет и клуб пройдет дальше, то это будет очень красивая история.

Напомним, Павлюченко завершил карьеру в октябре 2022 года. Последним его клубом было ногинское «Знамя», за которое он выступал с 2019 года.