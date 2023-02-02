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Габулов: «Павлюченко в «Уфе»? Он получает удовольствие от жизни, если здоровье и стимул есть, то почему нет?»

02 Февраля 2023 • 18:18 Комментировать

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о возможном переходе нападающего Романа Павлюченко в «Уфу». Ранее сообщалось, что 41-летний форвард хочет возобновить карьеру игрока.

«Рома весело живет — молодец. Если здоровье и стимул есть, то почему нет? Рома получает удовольствие от жизни. Если ему клуб предоставляет такую возможность, то почему бы и нет? Удачи ему и достижения его целей», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

Стоит отметить, что сам Павлюченко подтвердил возможный переход в уфимский клуб для участия в предстоящем матче Фонбет Кубка России с «Ахматом» (26 февраля).

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Владимир Габулов Уфа
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