Габулов: «Павлюченко в «Уфе»? Он получает удовольствие от жизни, если здоровье и стимул есть, то почему нет?»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о возможном переходе нападающего Романа Павлюченко в «Уфу». Ранее сообщалось, что 41-летний форвард хочет возобновить карьеру игрока.

«Рома весело живет — молодец. Если здоровье и стимул есть, то почему нет? Рома получает удовольствие от жизни. Если ему клуб предоставляет такую возможность, то почему бы и нет? Удачи ему и достижения его целей», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

Стоит отметить, что сам Павлюченко подтвердил возможный переход в уфимский клуб для участия в предстоящем матче Фонбет Кубка России с «Ахматом» (26 февраля).