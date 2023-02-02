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Кечинов: «Если Павлюченко будет в порядке, может и до 42-х отыграть» эксклюзив

02 Февраля 2023 • 17:28 Комментировать (2)

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что нападающий Роман Павлюченко намерен возобновить карьеру.

- Стало известно, что Роман Павлюченко решил краткосрочно возобновить игровую карьеру и скоро подпишет контракт с «Уфой» как минимум на ближайшую кубковую игру, чтобы забить двухсотый мяч в карьере. Как воспринимаете эту новость?

- Не удивился. Я только приветствую его желание в 41 год сыграть и забить юбилейный гол.

- Забить двухсотый мяч – это большой стимул для нападающего?

- Конечно. 200 – это уже серьезная цифра.

- Но ради этого придется усиленно тренироваться, переносить большие нагрузки в таком возрасте.

- Поэтому я и говорю, что здорово, когда у человека есть такое желание.

- Как думаете, игрок в 41 год может помочь «Уфе» хотя бы в Кубке России?

- Почему нет? Если он физически в тонусе, то да. Опыта ему не занимать. Голевое чутье никуда не деваются. Травм серьезных у Романа не было. Поэтому все возможно.

- Он сможет отыграть полный матч?

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- Я не знаю, в каком Роман сейчас находится состоянии и как на это смотрит главный тренер команды, потому что у клуба тоже есть свои задачи. Не думаю, что из-за одного человека наставник будет кардинально менять свои схемы. Но что-то придумают. Найдут игровое время, чтобы Роман воплотил свою идею.

- «Ахмату» наверняка будет трудно забить.

- Да. Это серьезный соперник. Но Роман подготовится, и я надеюсь, голевое чутье и бомбардирский талант его не подведут.

- А если Павлюченко не забьет, он и дальше продолжит попытки, в других матчах?

- Думаю, да. Раз он это затеял, то пока не забьет, будет играть. Может до 42-х отыграет. Если он будет в порядке, почему нет? С его опытом он может помочь «Уфе» решить свои задачи. Я просто давно не видел его в деле, поэтому тяжело рассуждать.

- Будете смотреть этот матч?

- Да. Мне очень интересно.

- Зачем клубу это надо, тем более в первенстве ФНЛ команда находится в зоне прямого вылета и ей не до пиар-акций?

- Они тоже рассчитывают, что он своим опытом поможет, поделится с молодыми футболистами своими навыками. Наверное, с этой целью его и приглашают. Как дядьку-наставника, — сказал Кечинов.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Валерий Кечинов Уфа
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Комментарии (2)
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ингерман
02 Февраля 2023 в 18:05
ай апосля вылеца.. ну не шмогла я.. не шмогла.. А-ха-ха-ха! )))
520de
02 Февраля 2023 в 17:30
Пpoгнозы на футбол b e t s - i n f o . r u
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