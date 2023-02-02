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Первая лига

Ещенко: «Павлюченко — красавчик, большой молодец!»

02 Февраля 2023 • 17:20 Комментировать

Защитник «Знамя» Ногинск Андрей Ещенко отреагировал на новость о том, что нападающий Роман Павлюченко может сыграть за «Уфу» в Фонбет Кубке России.

«Павлюченко — красавчик, большой молодец! Если здоровое позволяет, то можно и в 41 год бороться и побеждать в футболе. Рома постоянно держал себя в тонусе», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Футболист надеется, что у Павлюченко получится в «Уфе». Помимо этого, защитник пожелал удачи «спящему гиганту».

Ранее сообщалось, что 41-летний Павлюченко хочет сыграть за уфимский клуб, чтобы помочь команде продвинуться дальше в Фонбет Кубке России и забить двухсотый гол в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Уфа Андрей Ещенко Знамя Ногинск
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