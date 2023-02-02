Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Аршавин: «Если Павлюченко хочет возобновить карьеру — почему бы и нет?»

02 Февраля 2023 • 15:42 Комментировать

Функционер «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Роман Павлюченко может сыграть за «Уфу».

«Если он хочет возобновить карьеру — почему бы и нет? Правда, я уже думал, он на агентскую деятельность перешел. А он, оказывается, еще в футбол поиграть хочет», — приводит слова Аршавина издание «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, за два матча в Фонбет Кубке России Павлюченко сможет забить, но в одной игре будет тяжело это сделать.  

Ранее сообщалось, что 41-летний Павлюченко может сыграть за «Уфу» для того, чтобы достичь отметки в 200 голов в своей карьере.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Роман Павлюченко Уфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
15:42 · Россия. Первая лига
Аршавин: «Если Павлюченко хочет возобновить карьеру — почему бы и нет?»
15:27 · Россия. Первая лига
Червиченко высказался о возможном переходе Павлюченко в «Уфу»
15:07 · Россия. Первая лига
Мостовой: «Думаю, Павлюченко сможет помочь «Уфе»
14:18 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» арендовала игрока «Ростова» Мухина официально
13:30 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «В Первую лигу Дзюба точно не пойдёт — слишком большая фигура»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Шишкин прокомментировал возможное возобновление карьеры Павлюченко
12:37 · Россия. Первая лига
Тарханов: «Для «Уфы» переход Павлюченко — это топ-трансфер»
00:55 · Россия. Премьер-лига
Орещук и Павлюченко собираются открыть футбольное агентство
00:47 · Россия. Первая лига
Орещук подтвердил, что Павлюченко хочет возобновить карьеру
01 Февраля
23:48 · Россия. Первая лига
Павлюченко готов возобновить карьеру, но только на один матч слухи
23:35 · Россия. Первая лига
Павлюченко может возобновить карьеру - назван потенциальный клуб
20:40 · Россия. Первая лига
Уткульбаев – о победе над «Навбахором»: «Качественный матч»
18:53 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» арендовала Фольмера у «Ростова»
17:22 · Россия. Первая лига
​«Рубину» запретили регистрировать новичков после обращения Солтмурада Бакаева
12:02 · Россия. Первая лига
Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до начала товарищеского матча
Все новости
Рекомендуем