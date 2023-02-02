Аршавин: «Если Павлюченко хочет возобновить карьеру — почему бы и нет?»

Функционер «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию, согласно которой нападающий Роман Павлюченко может сыграть за «Уфу».

«Если он хочет возобновить карьеру — почему бы и нет? Правда, я уже думал, он на агентскую деятельность перешел. А он, оказывается, еще в футбол поиграть хочет», — приводит слова Аршавина издание «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, за два матча в Фонбет Кубке России Павлюченко сможет забить, но в одной игре будет тяжело это сделать.

Ранее сообщалось, что 41-летний Павлюченко может сыграть за «Уфу» для того, чтобы достичь отметки в 200 голов в своей карьере.