Уткульбаев – о победе над «Навбахором»: «Качественный матч»

Наставник казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев высказался о победе своей команды над наманганским «Навбахором» (6:0).

«Команда забила красивые голы, пыталась исполнить те задумки, которые мы требуем, наигрываем на тренировках. Думаю, достаточно качественный матч», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

По слова Уткульбаева, в первую очередь экспертам стоит обратить внимание на первую половину встречи, так как содержание футбола в ней наглядно демонстрирует то, во что казанский коллектив собирается играть в ближайшие полгода.

«Рубин» в данный момент входит в тройку лучших команд второго по силе дивизиона российского футбола.