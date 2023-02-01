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Первая лига

Уткульбаев – о победе над «Навбахором»: «Качественный матч»

01 Февраля 2023 • 20:40 Комментировать
Рубин
6:0
Навбахор
окончен

Наставник казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев высказался о победе своей команды над наманганским «Навбахором» (6:0).

«Команда забила красивые голы, пыталась исполнить те задумки, которые мы требуем, наигрываем на тренировках. Думаю, достаточно качественный матч», - приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

По слова Уткульбаева, в первую очередь экспертам стоит обратить внимание на первую половину встречи, так как содержание футбола в ней наглядно демонстрирует то, во что казанский коллектив собирается играть в ближайшие полгода.

«Рубин» в данный момент входит в тройку лучших команд второго по силе дивизиона российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Товарищеский Матч Юрий Уткульбаев Навбахор
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