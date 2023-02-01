​«Рубину» запретили регистрировать новичков после обращения Солтмурада Бакаева

На страницах официального сайта Российского футбольного союза была обнародована информация об итогах последнего заседания палаты по разрешению споров. Так, «Рубину» было запрещено регистрировать новых футболистов.

Запрет является обеспечительной мерой в споре между «Рубином» и футболистом Солтмурадом Бакаевым. Казанский клуб обязали выплатить игроку поощрительную выплату за сезон 2021/2022. Соответствующее заявление Бакаева было удовлетворено.

После первой части сезона «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда на четыре очка отстаёт от лидирующей «Балтики».