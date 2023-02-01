Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до начала товарищеского матча

01 Февраля 2023 • 12:02 Комментировать
Енисей
...
Краснодар-2
02.04 18:00

Румынский «Оцелул» отказался проводить товарищеский матч с «Енисеем» за час до начала игры. Об этом сообщил директор красноярского клуба Алексей Ивахов.

По словам директора «Енисея», соперник не захотел выходить на поле из-за угроз со стороны Федерации футбола своей страны.

«Игроки вышли на разминку, после чего руководству клуба позвонили из Федерации футбола Румынии и пригрозили снять очки в чемпионате за игру с русскими», — написал Ивахов в своём телеграм-канале.

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах из-за текущей ситуации в мире.

После 20 туров нынешнего розыгрыша Первой лиги «Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 34 очка набранных очка. 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Енисей Оцелул Алексей Ивахов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЕНИСЕЙ КРАСНОДАР-2
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
12:02 · Россия. Первая лига
Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до начала товарищеского матча
31 Января
15:52 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Алания»? Гаджимурадов хочет играть в РПЛ»
08:01 · Россия. Первая лига
Кто вместе с Рубином вернется в Премьер-лигу
00:45 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» назвал соперников на втором сборе в Турции
30 Января
22:03 · Россия. Первая лига
Парфёнов прокомментировал победу «Родины» над «Уралом»
19:23 · Россия. Первая лига
Кузьмин: «Пока никто из нового менеджмента «Рубина» со мной не контактировал»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Яровинский рассказал, почему сорвался переход Самошникова в «Динамо»
12:16 · Россия. Первая лига
Аднан присоединился к «Рубину» на сборах
29 Января
22:21 · Россия. Первая лига
Яровинский уверен в скором возвращении «Рубина» в РПЛ
21:25 · Россия. Первая лига
Яровинский рассказал о срыве переговоров по приходу Гаранина в «Рубин»
20:38 · Россия. Первая лига
Яровинский выделил причины ухода Слуцкого из «Рубина»
28 Января
21:12 · Россия. Первая лига
Уткульбаев: «Ребята отметили наше назначение победой»
19:01 · Россия. Первая лига
В «Рубине» прокомментировали назначение Уткульбаева главным тренером команды
18:07 · Россия. Первая лига
Алексей Попов не уверен, что Уткульбаев сможет вернуть «Рубин» в РПЛ
17:09 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» не захотел отпускать Лисаковича в «Торпедо»
Все новости
Рекомендуем