Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до начала товарищеского матча

Румынский «Оцелул» отказался проводить товарищеский матч с «Енисеем» за час до начала игры. Об этом сообщил директор красноярского клуба Алексей Ивахов.

По словам директора «Енисея», соперник не захотел выходить на поле из-за угроз со стороны Федерации футбола своей страны.

«Игроки вышли на разминку, после чего руководству клуба позвонили из Федерации футбола Румынии и пригрозили снять очки в чемпионате за игру с русскими», — написал Ивахов в своём телеграм-канале.

Напомним, весной прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия во всех международных турнирах из-за текущей ситуации в мире.

После 20 туров нынешнего розыгрыша Первой лиги «Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 34 очка набранных очка.