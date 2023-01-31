Кто вместе с Рубином вернется в Премьер-лигу

На вторую часть сезона команды Первой лиги уходили в плотной борьбе за турнирные места. Интрига до последнего тура – это характерная черта «лучшей лиги мира» в последние годы. Поэтому шансы на борьбу за повышение в классе в оставшихся четырнадцати турах имеют примерно шесть клубов. Кто же оформит выход в РПЛ?

«Балтика»

Калининградский клуб за прошедшие двадцать туров потерпел всего одно поражение. Любопытно, что случилось это в первом туре, когда подопечные Сергея Игнашевича не смогли набрать очки в матче с «Велесом». В зимнее трансферное окно «Балтика» укрепилась полузащитником Кириллом Фольмером, взятым в аренду из «Ростова». При этом удаётся сохранять свой костяк, где главной звездой является босниец Гедеон Гузина, с 12 мячами возглавляющий рейтинг бомбардиров. Свой выход из отпуска калининградцы начали с двух побед в контрольных матчах («Дечич» 3:1 и «Графичар» 2:0). Похоже, что с одним из претендентов на повышение в классе в Первой лиге уже всё ясно.

«Алания» и «Рубин»

Со вторым претендентом много вопросов. «Алания» и «Рубин» имеют разницу между собой всего в одно очко. В казанской команде изменения начались до нового года. Сначала клуб покинул Леонид Слуцкий, следом клуб перешёл под управление Республики Татарстан. Смена генерального директора продолжила серию перестановок. Александр Айбатов уже имеет опыт решения серьёзных задач: в чемпионский 2008 год он был спортивным директором клуба. Задача возвращения в элитный дивизион стояла перед командой априори ещё до старта сезона. Новый главный тренер Юрий Уткульбаев только начал «перестройку» состава, но в команде уже появились два игрока сборной Узбекистана – Ашурматов («Набахор») и Рамоналиев («Бунедкор»).

Заур Тедеев получил усиления в каждую линию: это защитник Плиев («Уфа»), полузащитник Бакаев («Аксу»), нападающий Гурциев («Оренбург»). Главный тренер «Алании» был бы вместе со своей командой на первой позиции в турнирной таблице Первой лиги, если бы не три подряд поражения на финише первой части сезона. И если в принципиальной встрече с «Балтикой» потерю очков ещё можно объяснить, то поражения от «Родины» и «Енисея» смотрятся как очередное отсутствие мотивации у владикавказского руководства по выходу в РПЛ. Ничья с московским «Торпедо» в первом контрольном матче межсезонья и предстоящие поединки с ЦСКА и московским «Динамо» могут стать опровержением тому.

Догоняющие

«Енисей», «СКА-Хабаровск» и «Арсенал» – в группе догоняющих. В затылок им дышит «КАМАЗ», но челнинский клуб перед собой серьёзных задач не ставит, а забрался на высокие позиции только благодаря удачному старту. В состав красноярского клуба вернулся Вадим Гаранин, сменивший Артёма Горлова, перебравшегося в «Пари Нижний Новгород». Изменения на тренерском мостике произошли и в «Арсенале», который возглавил Александр Сторожук. В стане «канониров» укрепились форвардом Манеловым, который перешёл в тульскую команду в аренду из «Краснодара», в Хабаровск перебрался форвард Гонгапшев из «Шинника», красноярцы пока что просматривают потенциальных новичков. Все три клуба идут с разницей в одно очко и с наибольшей вероятностью разыграют путёвку в стыковые матчи, а там уже как повезёт...

Похоже, нас ждёт настоящая борьба за две прямые путёвки в РПЛ. «Лучшая лига мира», по традиции, не даст заскучать.

Константин Лицин