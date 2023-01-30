Парфёнов прокомментировал победу «Родины» над «Уралом»

Бывший наставник екатеринбургского клуба «Урал», а ныне рулевой московской «Родины» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу в контрольном матче над клубом РПЛ – «Уралом».

«Родина» растёт, во второй игре подряд мы отлично смотрелись против команды из РПЛ? Не люблю делать громкие заявления, двигаемся шаг за шагом. В клубе спокойно приняли нашу победу, продолжаем готовиться к непростой второй половине сезона», - цитирует тренера пресс-служба московского клуба.

Наставник добавил, что завтра его команда проведёт восстановительную тренировку, а после вернётся домой, чтобы после начать второй сбор команды в рамках межсезонья.

Напомним, сегодня «Родина» в контрольной встрече на сборах обыграла екатеринбургский «Урал» - 1:0, отличился Мухаммад Султонов.

Не так давно «Родина» проиграла московскому «Локомотиву» - 1:2. В турнирной таблице Первой лиги клуб Дмитрия Парфёнова идёт на 12-м месте с 22 набранными очками, «Урал» - 10-й в РПЛ.