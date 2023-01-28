В «Рубине» прокомментировали назначение Уткульбаева главным тренером команды

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о назначении Юрия Уткульбаева на пост главного тренера команды.

«Сыграло много факторов, почему клуб выбрал именно кандидатуру Уткульбаева. Сейчас Юрий Анварович должен доказать, что готов к решению более высоких целей. Самая главная и очевидная задача — выход в РПЛ», — приводит слова Айбатова Sport24.

Функционер отметил, что решение было принято уже давно, но возникли небольшие технические проблемы, поэтому объявили только сейчас.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 набранных очков.