Алексей Попов не уверен, что Уткульбаев сможет вернуть «Рубин» в РПЛ

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов отреагировал на назначение Юрия Уткульбаева на должность главного тренера казанцев.

«Не знаю, какие у «Рубина» задачи, но если у команды они серьезные, то назначение Уткульбаева не очень логичное. Он квалифицированный тренер, но никаких результатов у него не было в карьере», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Эксперт не исключил, что под руководством Уткульбаева «Рубин» не сможет выйти в Российскую премьер-лигу, но сейчас в клубе идет перестройка, и все могут списать на нее.

После 20 туров казанский клуб занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков.