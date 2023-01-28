«Рубин» объявил о назначении Уткульбаева на пост главного тренера команды

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Юрий Уткульбаев стал новым наставником команды. Об этом казанский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, 53-летний специалист находился в качестве ИО рулевого команды с ноября 2022 года. Трудовое соглашение с Уткульбаевым рассчитано до конца текущего сезона.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 набранных очков. Возобновление чемпионата после зимней паузы произойдет в начале марта. В первом матче в 2023 году казанский клуб сыграет против «Кубани».