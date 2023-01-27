Ломовицкий: «Главная задача — это вернуться туда, где должен быть «Рубин»

Нападающий «Рубина» Александр Ломовицкий ответил на вопрос о своих целях на вторую половину сезона.

«Конечно, мои цели связаны с «Рубином». Ни для кого не секрет, что главная задача — это вернуться туда, где должна быть команда. Поэтому все максимально заряжены, хотят этого и горят этим», — цитирует Ломовицкого официальный сайт казанского клуба.

Напомним, в первой половине сезона 25-летний игрок играл на правах аренды за «Химки». В нынешнем сезоне Ломовицкий принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.