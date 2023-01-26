Газизов: «Урунов не смог совладать с собой при большой зарплате»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о ситуации полузащитника Остона Урунова. Напомним, ранее 22-летний хавбек покинул «Урал» и является свободным агентом.

«Что с ним не так? Потерялся, не смог совладать с собой при такой зарплате. По футбольным качествам Урунов в порядке, психологически — нет. Если справится с внутренними метаниями в Узбекистане, снова себя проявит», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

Функционер добавил, что слышал об интересе к Урунову со стороны клуба «Навбахор».

В нынешнем сезоне игрок принял участие лишь в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Урунова в 500 тысяч евро.