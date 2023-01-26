Булыкин: «В России «особенным» можно назвать Карпина»

Бывший форвард «Андерлехта» Дмитрий Булыкин прокомментировал значимость Валерия Карпина для российского футбола.

«В России «особенным» можно назвать Карпина. Он выделяется из всей тренерской тусовки и всё время занимает с командами хорошие места, поэтому он заслуживает звание «особенного», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

В европейском футболе прозвище «The Special One» принадлежит наставнику итальянской «Ромы» Жозе Моуринью.

Валерий Карпин является главным тренером национальной сборной России с 26 июля 2021 года и клуба Российской премьер-лиги «Ростова» с 10 марта 2022 года.