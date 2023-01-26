Газизов прокомментировал возможный трансфер Голубева в «Рубин»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном трансфере полузащитника Артёма Голубева в «Рубин».

Ранее сообщалось, что казанский клуб сделал официальное предложение «Уфе» по 24-летнему хавбеку.

«Мы ответили, дали согласие. Дальше переговоры зависят не от нас. Клуб должен общаться напрямую с футболистом. Но на какой стадии они находятся – не знаю. Учитывая, что Артём сейчас остается у нас, думаю, вопрос закрыт», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Голубев принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.