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Первая лига

Газизов прокомментировал возможный трансфер Голубева в «Рубин»

26 Января 2023 • 17:09 Комментировать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном трансфере полузащитника Артёма Голубева в «Рубин».

Ранее сообщалось, что казанский клуб сделал официальное предложение «Уфе» по 24-летнему хавбеку.

«Мы ответили, дали согласие. Дальше переговоры зависят не от нас. Клуб должен общаться напрямую с футболистом. Но на какой стадии они находятся – не знаю. Учитывая, что Артём сейчас остается у нас, думаю, вопрос закрыт», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Голубев принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Уфа Шамиль Газизов Артем Голубев
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