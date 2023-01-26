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Первая лига

Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Верните Хвичу в «Рубин» – и он опять станет блеклым» эксклюзив

26 Января 2023 • 12:00 Комментировать (1)

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступления за «Наполи» грузинского атакующего полузащитника Хвичи Кварацхелии. В текущем сезоне чемпионата Италии экс-игрок московского «Локомотива» и казанского «Рубина» провёл за «Наполи» 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

- Все говорили, что в России Хвича брал мяч у своей штрафной, и когда он добегал до чужой штрафной, у него уже сил не было, и он ничего не мог добиться. А в Италии он попал в свою команду, где люди создают ему столько возможностей и дают играть на его козырях. Хвича в «Наполи» получает мяч где ему надо, идёт в дриблинг на скорости, и всё ему удаётся. Но в РПЛ, я думаю, он бы вообще пропал. Переведите его сейчас в «Рубин» или «Динамо» – и он опять станет всё тем же блеклым Хвичей, который был до «Наполи». Это мы уже проходили.

Хвичу сравнивают с Марадоной? Для начала он должен хотя бы лет пять поиграть на таком уровне. Пока очень рано так говорить. Это просто звёзды сошлись, и Хвича попал в нужное время в нужное место. Хорошие плеяды были и в «Кубани», и в «Динамо» Киев, и в «Спартаке». А через год-два всё это может в «Наполи» рухнуть. Стабильность – признак мастерства. И Смолов играл в «Краснодаре» ничуть не хуже, чем сейчас Хвича. Футбол – это такая игра, где надо доказывать свою состоятельность каждый год и каждый день, тем более когда к тебе приспосабливаются. По-моему, в матче с «Интером», я смотрел, когда Хвича вышел, его стали отоваривать, и всё закончилось. Это сложное дело, а ещё травму можно получить серьёзную, хотя не дай бог, конечно.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Серия А Наполи Чемпионат Италии Александр Чугунов Хвича Кварацхелия Первая лига
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Комментарии (1)
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One Live
26 Января 2023 в 12:49
Сравнить Хвичу с Марадоной может только идиот!
А что он за игрок и какой у него уровень покажет следующий сезон!
Один раз и палка стреляет!
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