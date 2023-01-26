Натхо рассказал, как отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ

Хавбек Бибрас Натхо, ныне выступающий за белградский «Партизан», поведал о том, как отреагировал на вылет казанского «Рубина» из Премьер-лиги в первый дивизион российского футбола.

«Я был в шоке! «Рубин» - большой клуб, но за последнее время многие значимые футболисты покинули состав, что сказалось на результате. Это падение стало неожиданным и неприятным», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

Натхо защищал цвета казанского коллектива с 2010 по 2014 год. В нынешнем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге. После 20 проведенных туров команда набрала 37 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.