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Первая лига

Натхо рассказал, как отреагировал на вылет «Рубина» из РПЛ

26 Января 2023 • 05:58 Комментировать

Хавбек Бибрас Натхо, ныне выступающий за белградский «Партизан», поведал о том, как отреагировал на вылет казанского «Рубина» из Премьер-лиги в первый дивизион российского футбола.

«Я был в шоке! «Рубин» - большой клуб, но за последнее время многие значимые футболисты покинули состав, что сказалось на результате. Это падение стало неожиданным и неприятным», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

Натхо защищал цвета казанского коллектива с 2010 по 2014 год. В нынешнем сезоне «Рубин» выступает в Первой лиге. После 20 проведенных туров команда набрала 37 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Бибрас Натхо
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