Нападающий «Балтики» Барков — об Игнашевиче: «Его психология победителя передаётся нам, мы чувствуем уверенность»

Форвард «Балтики» Дмитрий Барков высказался о работе с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.

«Он вносит колоссальный вклад в наш хороший сезон. Его психология победителя передается нам, мы чувствуем уверенность благодаря тренеру», — приводит слова Баркова Metaratings.

Футболист заявил, что можно взять 20 игроков РПЛ и ничего не сделать с ними, а можно с не самыми известными прорваться за счет хорошей тренерской работы, это как раз про «Балтику».

В текущем сезоне 30-летний Барков принял участие в 15 матчах Первой лиги, забил один гол и сделал два ассиста.

После 20 туров «Балтика» лидирует в Первой лиге, набрав 41 очко.