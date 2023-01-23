«Акрон» заинтересован в экс-нападающем «Ахмата» Понсе

Форвард датского «Вайле» Андрес Понсе может продолжить карьеру в «Акроне».

По сведениям Metaratings, речь идет о полноценном трансфере. Отмечается, что клубы уже урегулировали все детали, теперь переход зависит от самого футболиста. На данный момент переговоры между сторонами продолжаются.

В текущем сезоне 26-летний нападающий забил пять мячей и сделал одну результативную передачу в 21 матче во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 250 тысяч евро.

Напомним, в России венесуэлец выступал за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка после 20 туров.