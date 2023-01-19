Солтмурад Бакаев: «Положительные эмоции от гола «Акрону», планирую больше забивать»

Нападающий «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился эмоциями после забитого мяча в товарищеском матче против «Акрона» (4:2).

«Какие эмоции? Положительные. Планирую больше забивать, больше совершать результативных действий. Только с этим настроем выхожу на каждую игру, на каждую тренировку. Чтобы оттачивать свои действия на тренировках, потом переносить на игру», — цитирует Бакаева официальный сайт казанского клуба.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего нападающего один забитый мяч в 13 матчах во всех турнирах.

«Рубин» идет на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков после 20 туров.