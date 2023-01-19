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Первая лига

Солтмурад Бакаев — о травме в матче с «Акроном»: «Когда мы первый гол забивали, защитник наступил мне на голеностоп»

19 Января 2023 • 12:41 Комментировать

Нападающий «Рубина» Солтмурад Бакаев заявил, что получил повреждение в товарищеском матче с «Акроном» (4:2).

«Когда мы первый гол забивали, защитник наступил на голеностоп. После первого мяча я еще 10 минут отбегал и почувствовал, что лучше не стоит дальше рисковать. Ощущал боль, но вроде бы ничего серьезного. Пока точно не скажу», — приводит слова Бакаева официальный сайт казанского клуба.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

После 20 туров «Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Солтмурад Бакаев Акрон
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