Яровинский: «Уверен, что «Рубин» выйдет в РПЛ»

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказался о дальнейших перспективах клуба из Татарстана.

«Уверен, что «Рубин» выйдет в РПЛ - и не так принципиально, со мной или без меня. Есть боеспособная команда, тренер и адекватные руководители. Уверен, все будет хорошо», - приводит слова функционера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в настоящий момент казанский коллектив выступает в Первой лиге. После 20 туров «Рубин» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Казанцы отстают от лидирующей «Балтики» на четыре балла.