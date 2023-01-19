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Первая лига

Яровинский: «Уверен, что «Рубин» выйдет в РПЛ»

19 Января 2023 • 09:22 Комментировать

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказался о дальнейших перспективах клуба из Татарстана.

«Уверен, что «Рубин» выйдет в РПЛ - и не так принципиально, со мной или без меня. Есть боеспособная команда, тренер и адекватные руководители. Уверен, все будет хорошо», - приводит слова функционера издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в настоящий момент казанский коллектив выступает в Первой лиге. После 20 туров «Рубин» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Казанцы отстают от лидирующей «Балтики» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Яровинский
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