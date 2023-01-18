Яровинский: Вариант с приглашением Гаранина был бы лучшим для «Рубина»

Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о сорвавшемся назначении Вадима Гаранина на пост наставника казанцев.

«Все сорвалось из-за моего ухода. Когда ты приглашаешь тренера, то должен четко понимать, что ты с ним будешь нести ответственность за все происходящее. Когда я понял, что не останусь в «Рубине», то и мои переговоры с Гараниным завершились», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, приход Гаранина был бы лучшим решением для «Рубина».

Напомним, ранее казанский клуб покинул Леонид Слуцкий, а его место занял Юрий Уткульбаев.

После 20 туров «Рубин» идет на третьем месте в Первой лиге, отставая от второй строчки на один балл.