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Первая лига

Яровинский — об уходе из «Рубина»: «Это было обоюдное решение»

18 Января 2023 • 15:40 Комментировать

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал свой уход из казанской команды.

«Это было обоюдное решение. В «Рубин» пришла новая команда управленцев, мы с ними быстро обо всем договорились, завершили сотрудничество», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что не может оценить новое руководство клуба, ведь для этого необходимо вместе поработать какое-то время.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 37 очков после 20 туров. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза, которая продлится до начала марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Яровинский
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