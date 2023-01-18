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Первая лига

Агент Большакова рассказал о будущем игрока в «Арсенале»

18 Января 2023 • 12:15 Комментировать

Дмитрий Кигинько, агент защитника тульского «Арсенала» Кирилла Большакова, высказался о будущем футболиста в клубе. Напомним, 22-летний игрок находится в Туле в аренде, права на него принадлежат «Химкам».

«После смены тренерского штаба с Кириллом разговаривали и тренеры, и руководство, выразили желание, чтобы он остался в команде, проявил себя», — заявил Кигинько «РБ Спорту».

Агент отметил, что новый главный тренер команды Александр Сторожук рассчитывает на Большакова, поэтому футболист готов работать и не планирует покидать «Арсенал».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах с учетом всех турниров. Контракт игрока с «Химками» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Арсенал Тула Кирилл Большаков Дмитрий Кигинько
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