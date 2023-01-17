Адеола перейдёт из «Родины» в минское «Динамо»

Нигерийский полузащитник московской «Родины» Раймонд Адеола продолжит карьеру в минском «Динамо». Об этом «РБ Спорт» сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

«Адеола отправится в аренду до декабря 2023 года. Были у нас и предложения от команд их Кипра, но «Динамо» Минск в этом году ставит задачу стать чемпионом», - цитирует Селюка издание.

Агент добавил, что поводом для трансфера стала возможная игра минского «Динамо» в еврокубках в следующем сезоне.

В сезоне текущем в Первой лиге Адеола сыграл за «Родину» всего в девяти встречах.