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Первая лига

Адеола перейдёт из «Родины» в минское «Динамо»

17 Января 2023 • 21:38 Комментировать
Родина Москва
...
Шинник
05.03 19:00

Нигерийский полузащитник московской «Родины» Раймонд Адеола продолжит карьеру в минском «Динамо». Об этом «РБ Спорт» сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

«Адеола отправится в аренду до декабря 2023 года. Были у нас и предложения от команд их Кипра, но «Динамо» Минск в этом году ставит задачу стать чемпионом», - цитирует Селюка издание.

Агент добавил, что поводом для трансфера стала возможная игра минского «Динамо» в еврокубках в следующем сезоне.

В сезоне текущем в Первой лиге Адеола сыграл за «Родину» всего в девяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Минск Дмитрий Селюк Родина Москва Раймонд Адеола
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РОДИНА МОСКВА ШИННИК
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